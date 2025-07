WWE | le star del wrestling si congratulano con Naomi dopo la vittoria a WWE Evolution II

Naomi ha sorpreso il mondo quando ha incassato la sua valigetta del Money in the Bank, strappando il WWE Women’s World Championship a IYO SKY negli ultimi istanti dell’evento Evolution II, andato in scena domenica sera. Mentre i fan ancora si riprendono da questo inatteso cambio di titolo, diversi colleghi e colleghe di Naomi — sia dentro che fuori dalla WWE — hanno voluto congratularsi con la veterana, da tredici anni in attivitĂ , per questo importante traguardo. Mercedes MonĂ© (in passato nota in WWE come Sasha Banks ), grande amica di Naomi all’interno e fuori dal ring, è stata la prima a congratularsi sui social. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

