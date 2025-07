Il chiosco del castello compie 3 anni | grande festa vista lago

Il chiosco del castello di Moniga compie 3 anni: grande festa vista lago (e che vista) martedì 15 luglio a partire dalle 19. L'ormai mitico chiringuito è di proprietà comunale, ma appunto da 3 anni assegnato alla squadra di Luigi Lecchi, volto più che noto della movida (di qualità ) del Garda. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: anni - vista - chiosco - castello

Conclave con vista sulla Verna. “Non tifiamo ma se fosse francescano...”. Pizzaballa ha qui il maestro di 104 anni - Arezzo, 7 maggio 2025 – “Non facciamo il tifo per nessuno, ma certo se fosse un francescano saremmo contenti”.

Vaticano, dagli stipendi fermi da 17 anni a più welfare per le famiglie: le rivendicazioni del sindacato in vista del Conclave - Forte di 800 iscritti, l’ADLV ha pubblicato oggi, un comunicato con le sue rivendicazioni rivolto non solo (o non soltanto) ai cardinali in Conclave ma anche al futuro Papa

Bimba di 4 anni morde una capsula di detersivo e perde la vista, la mamma: “È successo tutto in pochi secondi” - Una bimba australiana di 4 anni, mentre stava aiutando la mamma a fare il bucato ha iniziato a mordicchiare una capsula di detersivo colorata, il liquido si è sparso sul suo volto, rendendole impossibile vedere.

DUINO AURISINA - Riapre lo storico Cohiba in Baia di Sistiana Dopo anni di attesa, la Baia di Sistiana ritrova uno dei suoi luoghi simbolo: ha riaperto il “Cohiba”, lo storico chiosco sul mare che per oltre un decennio ha animato le estati di migliaia di persone c Vai su Facebook

Il chiosco del castello compie 3 anni: grande festa vista lago; Al Castello di San Giusto bar panoramico sul Bastione Rotondo; Castello di Conegliano, sì al chiosco dopo il contenzioso lungo 28 anni: superato anche l’ultimo stop della So.

Castello di Conegliano, sì al chiosco dopo il contenzioso lungo 28 anni: superato anche l’ultimo stop della Sovrintendenza - Conclusa l’annosa controversia sul chiosco da costruire lungo le pendici del Castello. Riporta ilgazzettino.it

Castello di Conegliano, sì al chiosco dopo il contenzioso lungo 28 ... - Castello di Conegliano, sì al chiosco dopo il contenzioso lungo 28 anni: superato anche l’ultimo stop della Sovrintendenza ... Si legge su ilgazzettino.it