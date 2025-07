Asl Brindisi sostiene la candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la pace

BRINDISI - La Asl Brindisi aderisce e sostiene con convinzione l'iniziativa promossa dall’associazione L'Isola che non c'è di Latiano per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace. La direzione generale ha scelto di coinvolgere attivamente tutto il personale dell'azienda. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: brindisi - sostiene - bambini - gaza

Asl Brindisi sostiene la candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la pace; FIALS: Ceglie Messapica, situazione insostenibile. Servono rinforzi e regole chiare per la gestione dei pazienti.

Gaza, l'Onu: "Israele responsabile di un crudele genocidio, situazione apocalittica" - La relatrice speciale dell'Onu è stata sanzionata dagli Usa per aver documentato la situazione tragica di Gaza ... Scrive lastampa.it

Disegni bambini Gaza in mostra a Jesi - Foto - Ansa.it - I disegni dei bambini e delle bambine della Striscia di Gaza in mostra a Jesi (Ancona) in occasione dell'esposizione "Heart of Gaza: l'arte dei bambini dal genocidio" aperta a Palazzo dei Convegni ... Secondo ansa.it