Carlos Alcaraz l' attimo in cui ha perso la testa

Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon e lo ha fatto con una prova di autorità contro Carlos Alcaraz. Dopo aver perso, forse anche un po' ingenuamente, il primo set 6-4, ha capito come e quando doveva spingere ed ha alzato notevolmente il livello del suo tennis, sia a servizio sia da fondo campo. Battendo finalmente l'eterno rivale in "soli" quattro set e colmando quel gap psicologico che lo aveva avvolto dopo la finale di Parigi. Da quella disfatta Sinner ha ammesso pubblicamente di aver imparato tanto. Ora, però, toccherà anche ad Alcaraz lo stesso protocollo di autoanalisi e, del resto, lo spagnolo è stato subito pronto ad ammettere la superiorità dell'avversario, tornato "ingiocabile" come ci aveva spesso abituati.

Il primo uomo sulla luna verde è Jannik Sinner. Vince in rimonta, da campione, una finale che con conserva alcuna traccia del dramma sportivo di un mese fa a Parigi, quando questo stesso avversario, Carlos Alcaraz, la nemesi trasformata in complice, gli ave

