Jannik Sinner clamoroso su Cahill | Scelgo io se puoi restare o meno

E ora che Jannik Sinner è salito sul trono di Wimbledon, scrollandosi di dosso anche la sudditanza nei confronti di Alcaraz. cosa farĂ il suo mentore, Darren Cahill? ResterĂ , almeno un anno ancora, per ottenere ciò che ancora non è stato raggiunto, cioè il primato al Roland Garros oppure lascerĂ alla fine di quest’anno con due Slam in tasca e si godrĂ finalmente solo la famiglia? Sinner, solitamente abbottonato nelle sue esternazioni, dopo la vittoria a Londra da primo italiano della storia è così raggiante da lasciarsi scappare un aneddoto sul suo allenatore. Ha scommesso con lui che, se avesse vinto, avrebbe avuto lui il potere di decidere sul futuro dell’australiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner clamoroso su Cahill: "Scelgo io se puoi restare o meno"

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

SINNER SALUTA BADIO E PANICHI ? Come riporta Sky Sport, Ulises Badio e Marco Panichi non fanno piĂą parte dello staff di Jannik Sinner I due preparatori, arrivati qualche settimana dopo la separazione dal precedente staff a causa della pos

Jannik Sinner svela la scommessa sulla permanenza di Darren Cahill: "Ho vinto io" - Jannik Sinner ha parlato di Darren Cahill in conferenza stampa dopo il successo di Wimbledon: "Avevamo fatto una scommessa, prima della finale - Segnala tennisworlditalia.com

Cahill resta allenatore di Sinner, la scommessa prima della finale di Wimbledon. E Jannik avverte: «Non sono ancora arrivato al mio meglio» - Il super coach australiano a inizio stagione aveva annunciato che sarebbe stata la sua ultima, ma il trionfo dell'azzurro a Londra può stravolgere i suoi piani ... Secondo msn.com