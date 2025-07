Mille giorni di governo Meloni | bene il rapporto con l’Ue male il riflesso identitario

Il mio giudizio sui 1000 giorni del Governo Meloni è molto semplice. Buono, anche molto buono in alcuni casi, quando si vede che pensa e ragiona nell’interesse dell’Italia e si comporta da aspirant. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mille giorni di governo Meloni: bene il rapporto con l’Ue, male il riflesso identitario

Più che cambiarla, Meloni ha scelto di non farsi scappare l’Italia; Vieni avanti decretino: sono 103 i provvedimenti d'urgenza varati in 973 giorni dal governo Meloni; Mille e non più mille Meloni governa da tre anni, con il potere in cassaforte e le idee in soffitta.

Mille giorni di governo Meloni: mimo e acrobata, basta che non diventi pagliaccio - Nulla di ciò che fa, ammesso che faccia qualcosa, incide veramente sulla vita di nessuno. Lo riporta ilfoglio.it

Mille giorni di governo Meloni, la pagella: promossa in borsa e Btp, rimandata in debito e pil - Il 17 luglio l’esecutivo guidato dalla premier diventa il quarto più longevo della Repubblica. Riporta milanofinanza.it