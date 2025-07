Brembo alluminio prodotto con energia solare per le pinze | Emissioni ridotte del 50%

L’alluminio è una materia prima strategica per le pinze Brembo, componente chiave – insieme al disco – dei sistemi frenanti ad alte prestazioni sviluppati dall’azienda. La produzione di alluminio richiede un elevato consumo di energia e Brembo è impegnata da tempo a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attivitĂ . L’uso di energia rinnovabile consente di ridurre in modo significativo le emissioni prodotte durante la fase di fusione dell’alluminio. Per questo, Brembo ha firmato un accordo con Emirates Global Aluminium (EGA) – il principale produttore mondiale di alluminio premium – per la fornitura di CelestiAL, un alluminio prodotto utilizzando energia solare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

