Perché Sinner ha dovuto restituire il trofeo di Wimbledon dopo averlo tenuto solo mezz'ora

Jannik Sinner a Wimbledon ha dovuto fare i conti con la tradizione, ed è stato costretto a privarsi del trofeo dopo mezz'ora dalla fine del trionfo con Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Djokovic: “Sorpreso da Sinner, l’addio a Panichi e Badio forse è dovuto a qualcosa di privato” - Novak Djokovic ha commentato l'addio di Sinner al preparatore Marco Panichi e al fisioterapista Badio: "Non è solo necessariamente qualcosa legato a un aspetto professionale, può essere anche qualcosa di piĂą privato".

Puppo spiega: “I giornalisti non sono contenti del rapporto con Sinner. Il n.1 non vuole più attenzioni del dovuto” - Jannik Sinner avanza alle semifinali di Wimbledon, mentre si ferma il cammino di Flavio Cobolli. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania-Speciale Wimbledon, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Jannik Sinner prima di ricevere il trofeo di Wimbledon si è assicurato di chiedere come dovesse rivolgersi alla Principessa Kate che da lì a poco avrebbe consegnato all’altoatesino quel premio: non poteva sbagliare Vai su Facebook

#Wimbledon #Sinner the King entra nella storia: primo italiano a conquistare il prestigioso trofeo. Battuto Alcaraz in quattro set. Gli scatti del n.1 del ranking mondiale, a partire dal tributo sulla Mole Antonelliana e la consegna del trofeo dalle mani della Princi Vai su X

Perché Sinner ha dovuto restituire il trofeo di Wimbledon dopo averlo tenuto solo mezz’ora; Sinner, quando i grandi si riconosco dall’umiltà ; Sinner riceve la coppa di Wimbledon dalla principessa Kate: «Questo è il sogno dei sogni».

Sinner campione a Wimbledon scherza: "solo perché oggi non c'era la F1" - Jannik ha trionfato nel torneo più prestigioso al mondo e ha scherzato con suo fratello in tribuna: "non c'è la gara di Formula 1 questo weekend ed ecco perché lui è qua" ... Da autosprint.corrieredellosport.it

Wimbledon: il ballo di Sinner e Swiatek alla serata di gala - Vada come vada, anche lì troverò una soluzione» ... Scrive msn.com