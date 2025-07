Ucraina vigili del fuoco al lavoro dopo attacco di droni russi

Milano, 14 lug. (askanews) - Le immagini dei servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco che spengono un vasto incendio in un magazzino di lavorazione alimentare a Mykolaiv la sera del 13 luglio. L'incendio √® stato causato da un attacco di droni russi nella zona. L'incendio si √® esteso su oltre 3.500 metri quadrati. Non si sono registrate vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Ucraina, vigili del fuoco al lavoro dopo attacco di droni russi

NELLA NOTTE NUOVI ATTACCHI DRONI RUSSI SU ODESA, KHARKIV, NIKOPOL. Morti e feriti, colpite infrastrutture civili 20.06.2025 #RuSSiaKills ODESA: Sale a 1 morto e almeno 14 persone ferite, tra cui tre vigili del fuoco, il bilancio del massiccio attacc Vai su Facebook

Ancora un attacco massiccio: 477 droni, 60 missili su città ucraine. Il pilota Maksym Ustymenko, abbattuti 7 bersagli, è caduto difendendo il cielo. Ogni vita conta. Ogni attacco russo deve avere conseguenze Vai su X

