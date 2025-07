Donna 31enne arrestata a Marzabotto ex compagno perseguitato senza tregua | la lite in strada e le manette

A Marzabotto una donna di 31 anni è stata arrestata dai Carabinieri per atti persecutori contro l'ex, nonostante un ammonimento.

