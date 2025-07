Tennis Nicole Fossa Huergo manca l’ingresso in tabellone ad Amburgo

Si ferma ad un passo dal tabellone principale il cammino di Nicole Fossa Huergo nel torneo WTA di Amburgo. La tennista di Isernia è stata sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni dall’olandese Eva Vedder in due set con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. L’Italia non avrĂ così giocatrici in tabellone, con le prime due teste di serie del torneo tedesco che saranno la russa Ekaterina Alexandrova e l’ucraina Dayana Yastremska. I numeri della partita premiano sicuramente di piĂą l’olandese. Con la prima di servizio Vedder ha ottenuto il 78% dei punti, mentre solamente il 50% per Fossa Huergo, che ha commesso tre doppi falli e ha concesso otto palle break all’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

