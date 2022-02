Inter, l'ora di ritrovarsi: tutti con Lautaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Mattia Todisco La parte di calendario più favorevole doveva comincare una settimana fa, per l'Inter. Al di là dei trascorsi non felicissimi contro il Sassuolo, che aveva già preso lo scalpo dei ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Mattia Todisco La parte di calendario più favorevole doveva comincare una settimana fa, per l'. Al di là dei trascorsi non felicissimi contro il Sassuolo, che aveva già preso lo scalpo dei ...

Advertising

FBiasin : “In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa' #Inzaghi dice la verità. Se l’obiet… - Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - cmdotcom : L'#Inter ha già il sì di #Bremer: cosa succede ora con il #Torino - AnissemXem : RT @FBiasin: “In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa' #Inzaghi dice la verità. Se l’obiettivo si è s… - Dede_Torre : RT @FBiasin: “In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa' #Inzaghi dice la verità. Se l’obiettivo si è s… -