Incidente A1, chi erano le vittime. Letizia muore insieme al cane appena adottato (Di venerdì 25 febbraio 2022) La tragedia e il rogo. Tre i mezzi coinvolti. La donna, cinquantenne, era nel camper con il marito, che si è salvata. Non ce l ha fatta anche l autista di un ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) La tragedia e il rogo. Tre i mezzi coinvolti. La donna, cinquantenne, era nel camper con il marito, che si è salvata. Non ce l ha fatta anche l autista di un ...

