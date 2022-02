Il Telegraph | «Conte esagerato e petulante | porta più problemi di quel che vale»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) I social media del Tottenham si rivendono da un po’ la “Cam”, il meglio dell’intensa attività a bordo campo di Antonio. “Unnuto imperdibile”. Dopo la sconfitta contro il Burnley niente “Cam”, l’hanno praticamente censurata. L’intervista successiva con la quale si è praticamente auto-esonerato, poi, non è piaciuta in Inghilterra. Illo definisce ““.l’uscita, secondo il quotidiano inglese, “non ha aiutato gli Spurs e, anzi, non ha aiutato”. Perché più che puntare i riflettori sulla scarsezza eventuale dei giocatori “ha fornito ulteriori munizioni a coloro che pensano che nonostante il suo indubbio talento sia un allenatore troppo impegnativo.più ...

