Il Santone su RaiPlay | intervista a Neri Marcorè

Advertising

StandByMeTV : Il Santone #LepiubellefrasidiOscio, con l'irresistibile volto di @NeriMarcore, è da oggi disponibile in esclusiva s… - CarmineFotia : RT @APAudiovisivi: ????'Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio' sarà disponibile in esclusiva su @RaiPlay da domani! E’ una produzione @StandBy… - _PuntoZip_ : RaiPlay, arriva in esclusiva “Il Santone”, con Neri Marcorè, Carlotta Natoli e Rossella Brescia - OscarPennacchi : RT @StandByMeTV: 'Il Santone #LepiubellefrasidiOscio' riesce a fare pensare e contemporaneamente a far sorridere. La serie, con @NeriMarcor… - RadiocorriereTv : Enzo, il Santone è (ri) tornato! Il fenomeno social più dirompente, comico e amato degli ultimi anni, diventa una… -

Ultime Notizie dalla rete : Santone RaiPlay

È proprio il caso de Il#lepiùbellefrasidioscio , la nuova serie disponibile in esclusiva sudal 25 febbraio 2022 prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. Come si ...Disponibile dal 25 febbraio 2022 in esclusiva suIl- #lepiùbellefrasidiOscio , serie comedy in dieci episodi diretta da Laura Muscardin e ispirata al celeberrimo personaggio creato da Federico Palmaroli. Produce Stand by me in ...Il Santone: ecco l'intervista a Neri Marcorè, il protagonista della serie tv comica disponibile dal 25 febbraio in streaming su RaiPlay.«Quelle del mio personaggio sono delle ciliegie, spalmate in tutta la serie, che ritrovi tra un boccone e l’altro quando mangi una grande torta».