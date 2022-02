Il Cantante Mascherato questa sera non andrà in onda (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Al suo posto arriva Montalbano. La guerra in Ucraina travolge i palinsesti Rai e dopo Doc 2 , anche il programma di Milly Carlucci si ferma in segno di rispetto per la delicata situazione. questa sera, venerdì 25 febbraio alle 21.25, al posto del Cantante Mascherato Rai 1 ripropone un episodio del “Commissario Montalbano” dal titolo “Un covo di vipere” con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Valentina Lodovini, Angelo Russo, Alice Canzonieri e Sonia Bergamasco. L’imprenditore Cosimo Barletta viene trovato morto, ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Non ci sono segni di effrazione, quindi a ucciderlo è stato qualcuno che lo conosceva. Il caso assume presto tinte assai fosche, perché Montalbano scopre che Barletta era un uomo freddo, crudele, privo di scrupoli e sentimenti. Ma era anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Al suo posto arriva Montalbano. La guerra in Ucraina travolge i palinsesti Rai e dopo Doc 2 , anche il programma di Milly Carlucci si ferma in segno di rispetto per la delicata situazione., venerdì 25 febbraio alle 21.25, al posto delRai 1 ripropone un episodio del “Commissario Montalbano” dal titolo “Un covo di vipere” con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Valentina Lodovini, Angelo Russo, Alice Canzonieri e Sonia Bergamasco. L’imprenditore Cosimo Barletta viene trovato morto, ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Non ci sono segni di effrazione, quindi a ucciderlo è stato qualcuno che lo conosceva. Il caso assume presto tinte assai fosche, perché Montalbano scopre che Barletta era un uomo freddo, crudele, privo di scrupoli e sentimenti. Ma era anche ...

Advertising

anodeforcruelty : Ah ma non c'è il cantante mascherato - about__sven : @__Jandoo in Australia invece la stagione 3 del Cantante Mascherato l'ha vinta ANASTACIA, qui abbiamo Red Canzian e Teo Mammucari - zazoomblog : Cantante Mascherato salta la puntata del 25 febbraio 2022: lannuncio - #Cantante #Mascherato #salta #puntata - 24Trends_Italia : 1. Sorteggi Conference League - 50mille+ 2. Atm - 20mille+ 3. Lukaku - 20mille+ 4. Matteo Berrettini - 20mille+ 5.… - about__sven : io spero che Milly non abbia mai guardato Il Cantante Mascherato Svezia perché lì ha vinto una maschera chiamata DISTRIBUTORE DI CARAMELLE -