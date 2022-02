Ferrari, Binotto: “Non siamo la squadra più forte, restiamo degli outsider” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha condiviso ai microfoni di Motorsport.com le sue prime impressioni dopo i test di Barcellona: “Non penso che siamo la squadra più forte. Favoriti? No, ancora outsider. Stiamo imparando a conoscere la nuova monoposto e fare tanti giri aiuta a raccogliere dati. Nel complesso credo che sia presto per giudicare sul passo. Tuttavia ho notato che siamo tutti molto vicini, come ci si auspicava con il nuovo regolamento“. Binotto ha poi aggiunto: “siamo una grande squadra e molto unita. Negli ultimi anni abbiamo vissuto momenti difficili ed in quei casi non è sempre facile lavorare sodo restando compatti. Ma quando guardo la macchina sono estremamente orgoglioso. Forse non ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il team principal della, Mattia, ha condiviso ai microfoni di Motorsport.com le sue prime impressioni dopo i test di Barcellona: “Non penso chelapiù. Favoriti? No, ancora. Stiamo imparando a conoscere la nuova monoposto e fare tanti giri aiuta a raccogliere dati. Nel complesso credo che sia presto per giudicare sul passo. Tuttavia ho notato chetutti molto vicini, come ci si auspicava con il nuovo regolamento“.ha poi aggiunto: “una grandee molto unita. Negli ultimi anni abbiamo vissuto momenti difficili ed in quei casi non è sempre facile lavorare sodo restando compatti. Ma quando guardo la macchina sono estremamente orgoglioso. Forse non ...

