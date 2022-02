F1 | test a Barcellona | miglior tempo è di Hamilton

Advertising

MaxsoMagazine : #F1 News: Test Barcellona: Nella terza giornata è Hamilton il più veloce #Skymotori #F1testing - LiveGPit : #F1 Barcellona, test day-3: doppietta Mercedes al Montmelò ?? @vincebuonpane - Giornaleditalia : #italpresssport Doppietta Mercedes nell'ultimo giorno di test a Barcellona - FormulaPassion : #F1 | Charles Leclerc ha tracciato un bilancio di questi #F1Testing - zazoomblog : F1 Test Barcellona 2022: risultati e classifiche dei tre giorni. I tempi migliori in assoluto - #Barcellona #2022:… -

Ultime Notizie dalla rete : test Barcellona

Quella andata in scena quest'oggi non è stata una giornata di, l'ultima disputata a, uguale alle altre per la Haas. La scuderia americana ha infatti girato in pista con una monoposto priva di riferimenti russi, bandiera e sponsor Uralkali, in ...Si è chiusa oggi ala prima sessione diF1 2022. La classifica dei tempi vede due Mercedes davanti a ...TEST BARCELLONA - Nella terza e ultima giornata di test sul tracciato bagnato del Montmelò, il pilota britannico della Mercedes centra il miglior crono davanti al compagno di squadra Russell e a ...(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Si sono conclusi oggi a Barcellona i tre giorni di test delle varie scuderie di F1, primo atto della stagione 2022.