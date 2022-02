D'Amico: "Io ho presentato Salvini a Putin. L'Ucraina? Vladimir non è pazzo" (Di venerdì 25 febbraio 2022) “E’ troppo facile dire che Putin è pazzo. Conosco bene la Russia: ci portai Umberto Bossi nel ‘97 e poi Matteo Salvini”. Claudio D’Amico risponde al Foglio dal suo ufficio di Sesto San Giovanni dove è assessore alla Legalità. In città è famoso per il record italiano di Daspo firmati (e per credere agli Ufo). Nella vecchia Lega tutti sanno chi è: ha svelato Mosca a Salvini. Lo ha fatto tifare per l’invasione della Crimea, lo ha introdotto dentro Russia Unita, lo ha portato da Vladimir Putin. Nome che il capo del Carroccio in queste ore proprio non riesce a pronunciare. Perché? “Non mi occupo più delle relazioni estere del partito, al massimo do consigli ai vertici”. D’Amico è un leghista tutto d’un pezzo: ex sindaco di Cassina de’ Pecchi (Milano), ex ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) “E’ troppo facile dire che. Conosco bene la Russia: ci portai Umberto Bossi nel ‘97 e poi Matteo”. Claudio D’risponde al Foglio dal suo ufficio di Sesto San Giovanni dove è assessore alla Legalità. In città è famoso per il record italiano di Daspo firmati (e per credere agli Ufo). Nella vecchia Lega tutti sanno chi è: ha svelato Mosca a. Lo ha fatto tifare per l’invasione della Crimea, lo ha introdotto dentro Russia Unita, lo ha portato da. Nome che il capo del Carroccio in queste ore proprio non riesce a pronunciare. Perché? “Non mi occupo più delle relazioni estere del partito, al massimo do consigli ai vertici”. D’è un leghista tutto d’un pezzo: ex sindaco di Cassina de’ Pecchi (Milano), ex ...

