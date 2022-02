D’Ambrosio mastica amaro |  «Pareggio che vale come una sconfitta»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del difensore dell’Inter Danilo, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Genoa-Inter: le sue dichiarazioni PARTITA – «E’ stata una partita difficile, loro sono aggressivi. Noi abbiamo avuto le nostre occasione, abbiamo dominato ma non abbiamo fatto gol». PERIODO DIFFICILE – «Noi a prescindere dagli altri cerchiamo sempre di vincere, entriamo con la mentalità di vittoria. Con il Sassuolo abbiamo fatto un passo falso e oggi non siamo riusciti a prendere i 3 punti. Per una squadranoi che ha vinto lo Scudetto pareggiare èperdere». L'articolo proviene da Calcio News 24.