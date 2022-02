Crisi Ucraina, caro bollette, PNRR: per Draghi strada tutta in salita (Di venerdì 25 febbraio 2022) Proprio mentre la pandemia sembra allentare la morsa dopo due anni di stretta, aprendo a scenari di maggior stabilità che avrebbero consentito di consolidare la ripresa in corso nel mondo e nel nostro Paese, la mossa di Putin cambia – ancora una volta – le carte in tavola sullo scacchiere politico internazionale. A poche ore dall’inizio dell’operazione voluta da Mosca contro l’ Ucraina sono in tanti a chiedersi quale potrebbero essere le ripercussioni per il nostro Paese. Crisi Ucraina, gli impatti per l’Italia Anzitutto, va tenuto bene a mente che l’Italia è membro NATO e, come ha sottolineato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intende fornire il “pieno supporto alle misure che verranno decise”. Questo può significare fornitura di mezzi militari, messa a disposizione di alcuni basi così come anche maggior coinvolgimento in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Proprio mentre la pandemia sembra allentare la morsa dopo due anni di stretta, aprendo a scenari di maggior stabilità che avrebbero consentito di consolidare la ripresa in corso nel mondo e nel nostro Paese, la mossa di Putin cambia – ancora una volta – le carte in tavola sullo scacchiere politico internazionale. A poche ore dall’inizio dell’operazione voluta da Mosca contro l’sono in tanti a chiedersi quale potrebbero essere le ripercussioni per il nostro Paese., gli impatti per l’Italia Anzitutto, va tenuto bene a mente che l’Italia è membro NATO e, come ha sottolineato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intende fornire il “pieno supporto alle misure che verranno decise”. Questo può significare fornitura di mezzi militari, messa a disposizione di alcuni basi così come anche maggior coinvolgimento in ...

