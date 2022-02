Cosa sta succedendo a Chernobyl (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giovedì, poco dopo che Vladimir Putin ha ufficialmente iniziato l’invasione dell’Ucraina, l’esercito russo ha preso il controllo della zona di Chernobyl e Pripyat, teatro della famosa esplosione del 1986. L’area si trova a pochi chilometri dal confine con la Bielorussia, che fornisce supporto logistico e non solo alle forze russe. La notizia è stata confermata dal ministero della difesa russo e dal governo ucraino, guidato dal presidente Volodymyr Zelensky, che – a ragione o torto – ha fatto uso dell’informazione per sostenere la propria causa. “I nostri difensori stanno dando la loro vita affinché la tragedia del 1986 non si ripeta”, ha twittato il presidente poco prima della conquista russa. Due membri dello staff presidenziale hanno alzato la posta con delle speculazioni, probabilmente mirate a suscitare una reazione occidentale. “È impossibile dire che la centrale ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) Giovedì, poco dopo che Vladimir Putin ha ufficialmente iniziato l’invasione dell’Ucraina, l’esercito russo ha preso il controllo della zona die Pripyat, teatro della famosa esplosione del 1986. L’area si trova a pochi chilometri dal confine con la Bielorussia, che fornisce supporto logistico e non solo alle forze russe. La notizia è stata confermata dal ministero della difesa russo e dal governo ucraino, guidato dal presidente Volodymyr Zelensky, che – a ragione o torto – ha fatto uso dell’informazione per sostenere la propria causa. “I nostri difensori stanno dando la loro vita affinché la tragedia del 1986 non si ripeta”, ha twittato il presidente poco prima della conquista russa. Due membri dello staff presidenziale hanno alzato la posta con delle speculazioni, probabilmente mirate a suscitare una reazione occidentale. “È impossibile dire che la centrale ...

