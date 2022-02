Concorso insegnanti di religione cattolica, al via entro il 2022. Lo prevede il decreto milleproroghe (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ci sarà più tempo anche per i concorsi per 5116 insegnanti di religione cattolica autorizzati dal Dpcm pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2021 e previsti entro la fine del 2021. Anche in questo caso la proroga sarà di un anno e ci sarà tempo fino alla fine del 2022 per le assunzioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ci sarà più tempo anche per i concorsi per 5116diautorizzati dal Dpcm pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2021 e previstila fine del 2021. Anche in questo caso la proroga sarà di un anno e ci sarà tempo fino alla fine delper le assunzioni. L'articolo .

