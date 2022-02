Atalanta Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 26 febbraio 2022) Luned’ 28 febbraio alle ore 20.50 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena la sfida tra Atalanta e Sampdoria. I bergamaschi cercheranno di sfruttare il fattore casa per tornare alla vittoria dopo mesi non facili. Dall’altra parte Giampaolo ha avuto un impatto grandioso sulla panchina della Sampdoria e vorrà confermare le ultime prestazioni. probabili formazioni Atalanta Sampdoria Ancora assenti i pezzi da 90 Zapata, Ilicic e Muriel, Gasperini dovrà fare a meno anche di Djimsiti e Demiral. La formazione dovrebbe vedere Musso tra i pali, Toloi, De Roon e Scalvini. Sugli esterni pronti Zappacosta e Malinovski con Koopmeiners, Freuler e Pezzella. In avanti Pasalic e Boga. Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, De Roon, Scalvini; Zappacosta, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022) Luned’ 28 febbraio alle ore 20.50 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena la sfida tra. I bergamaschi cercheranno di sfruttare il fattore casa per tornare alla vittoria dopo mesi non facili. Dall’altra parte Giampaolo ha avuto un impatto grandioso sulla panchina dellae vorrà confermare le ultime prestazioni.Ancora assenti i pezzi da 90 Zapata, Ilicic e Muriel, Gasperini dovrà fare a meno anche di Djimsiti e Demiral. La formazione dovrebbe vedere Musso tra i pali, Toloi, De Roon e Scalvini. Sugli esterni pronti Zappacosta e Malinovski con Koopmeiners, Freuler e Pezzella. In avanti Pasalic e Boga.(3-4-1-2): Musso; Toloi, De Roon, Scalvini; Zappacosta, ...

Advertising

AlainDiLu : A dire sempre 'è impossibile', con le prossime Empoli, Sampdoria, Spezia e Salernitana, ditemi voi se avessimo vint… - infoitsport : Verso Atalanta-Sampdoria, Sensi torna titolare, Giovinco in panchina? - elliott_il : @GiovaB95 @milan_risorto No, dai anche contro Atalanta, Fiorentina, Cagliari, due volte contro Atletico, Sampdoria,… - infoitsport : Atalanta Sampdoria: prima volta per Sozza a dirigere i blucerchiati - infoitsport : Atalanta-Sampdoria: Le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming -