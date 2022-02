Assegno unico figli 2022, attenzione alla scadenza del 28 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ancora qualche giorno e scatterà la prima scadenza del nuovo Assegno unico per i figli a carico, quella del 28 febbraio 2022. Come vuole la normativa, infatti, l’Assegno unico viene pagato a marzo – più precisamente dopo la seconda metà del mese – solamente per chi presenta la domanda entro questo termine. Diversamente, l’Assegno unico e universale viene pagato nel mese successivo a quello in cui è stata inoltrata richiesta all’Inps, con la possibilità di recuperare gli arretrati fino a marzo, purché la domanda venga presentata entro il 30 giugno. Presentare domanda dopo il 28 febbraio non è dunque un dramma in quanto le somme spettanti non vanno perse, ma va ricordato che a marzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ancora qualche giorno e scatterà la primadel nuovoper ia carico, quella del 28. Come vuole la normativa, infatti, l’viene pagato a marzo – più precisamente dopo la seconda metà del mese – solamente per chi presenta la domanda entro questo termine. Diversamente, l’e universale viene pagato nel mese successivo a quello in cui è stata inoltrata richiesta all’Inps, con la possibilità di recuperare gli arretrati fino a marzo, purché la domanda venga presentata entro il 30 giugno. Presentare domanda dopo il 28non è dunque un dramma in quanto le somme spettanti non vanno perse, ma va ricordato che a marzo ...

Advertising

meb : “Le famiglie al centro”: è online il sito - elenabonetti : In questi giorni di febbraio le famiglie fanno domanda per ricevere da marzo l’assegno unico e universale per i fig… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Assegno unico per i figli, dalla madre separata ai genitori dello studente universitario over 21: chi ci perderà con l… - lentepubblica : #AssegnoUnicoUniversale2022: si avvicina la prima #scadenza per le domande - fisco24_info : Assegno unico figli 2022, attenzione alla scadenza del 28 febbraio: (Adnkronos) - L’assegno viene pagato a marzo so… -