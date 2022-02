Arsenal: Arteta sul futuro di Lacazette (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta parla così dell'attaccante francese Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'allenatore dell', Mikelparla così dell'attaccante francese Alexandre, in scadenza di contratto...

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Arteta Arsenal - Wolverhampton, Premier League: formazioni, pronostici ARSENAL - WOLVERHAMPTON - giovedì ore 20:45 Arsenal e Wolverhampton si ritrovano di fronte a ... Al Molineux, due settimane fa, a spuntarla furono i Gunners: a Mikel Arteta bastò un gol del difensore ...

Fiorentina, l'Arsenal molla Torreira Commenta per primo Secondo quanto riferisce il Sun , l'Arsenal non ostacolerà la volontà della Fiorentina di riscattare Lucas Torreira (15 milioni la cifra pattuita per il diritto). Arteta, infatti, non avrebbe intenzione di puntare nuovamente sul ...

Smith Rowe incanta con l'Arsenal, Arteta: "I numeri non sono una coincidenza" TUTTO mercato WEB Premier, impresa Arsenal: Wolverhampton battuto in rimonta nel finale Impresa dell’Arsenal che, sotto di un gol nei primi 81 minuti, batte 2-1 in rimonta il Wolverhampton nel primo dei tre recuperi di Premier League e si porta a un solo punto dal quarto posto del Manche ...

Premier League, Arsenal-Wolverhampton 2-1: Lacazette consegna i tre punti ad Arteta Dopo questo successo, l’Arsenal vede la zona Champions League da molto vicino, visto il solo punto di distacco che separa i Gunners dal Manchester United, con la formazione di Arteta che ha due ...

