Zoff | “Fare le cose per bene era la prima regola … “

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 28 febbraio Dinocompierà 80 anni, e in questi giorni tanti sono gli articoli che lo raccontano, e tante le interviste. Oggi vi proponiamo uno stralcio tratto dall’intervista su Avvenire che racconta unoche ancora deve diventare “” … Ma da bambino volevi giocare a calcio eil portiere? Non so se volevo, lo facevo. Da bambino, ero lo “scemo del villaggio” perché da piccolissimo mi buttavo. I più grandi ne approfittavano per farmi tuf, però allora non esistevano i sogni di dire: da grande farò o non farò… Ai miei tempi non c’era ancora la televisione, si giocava e c’era il presente e il futuro era qualcosa di troppo lontano per pensare atipo la Serie A. Non si poteva pensare così in alto. A casa la colazione e il pranzo di un piccolo-grande Dino che ...