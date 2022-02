UEFA: «Condanniamo l’invasione russa in Ucraina» (Di giovedì 24 febbraio 2022) «La UEFA condivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per lo sviluppo della situazione della sicurezza in Europa e condanna fermamente l’invasione militare russa in corso in Ucraina». Con questa nota ufficiale l’organo di governo del calcio europeo si è espresso a proposito dei fatti che stanno riguardando in queste ore Russia e Ucraina. «In L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Lacondivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per lo sviluppo della situazione della sicurezza in Europa e condanna fermamentemilitarein corso in». Con questa nota ufficiale l’organo di governo del calcio europeo si è espresso a proposito dei fatti che stanno riguardando in queste ore Russia e. «In L'articolo

