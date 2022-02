Ucraina: Scotto, 'Art.1 aderisce a manifestazione sabato a Santi Apostoli' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "L'invasione russa dell'Ucraina è una minaccia terribile alla pace e alla stabilità dell'Europa. Occorre che si fermi la guerra e si riapra lo spazio della diplomazia. Saremo sabato con Cgil Cisl e Uil e tante associazioni a Santi Apostoli a Roma per chiedere il cessate il fuoco". Così Arturo Scotto, coordinatore di Art.1, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "L'invasione russa dell'è una minaccia terribile alla pace e alla stabilità dell'Europa. Occorre che si fermi la guerra e si riapra lo spazio della diplomazia. Saremocon Cgil Cisl e Uil e tante associazioni aa Roma per chiedere il cessate il fuoco". Così Arturo, coordinatore di Art.1, su twitter.

