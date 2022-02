Ucraina, Russia lancia l'attacco. Putin: nessuno osi aggredirci (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'esercito russo ha lanciato il temuto attacco all'Ucraina: le truppe sono entrate a Odessa, nel Sud dell'Ucraina, a Mariupol che si affaccia sul mare d'Azov verso la penisola di Crimea. Ma le sirene ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'esercito russo hato il temutoall': le truppe sono entrate a Odessa, nel Sud dell', a Mariupol che si affaccia sul mare d'Azov verso la penisola di Crimea. Ma le sirene ...

Advertising

MediasetTgcom24 : La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città #russia #guerra #ucraina #putin… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Rublo al minimo storico, borse asiatiche a picco e petrolio oltre i 100 dollari al barile #russia #guerra #ucraina #p… - annabennardo2 : RT @DomaniGiornale: ?? Secondo la guardia di frontiera ucraina sono in corso attacchi lungo tutto il confine con Russia e Bielorussia #Russi… - senzasalutartii : RT @LuceDeLaurentis: Non ci sono bastati due anni di inferno con la pandemia, dovevamo per forza iniziare pure una #guerra. #UkraineRussie… -