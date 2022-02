Ucraina, in macchina da Lysychansk a Dnipro: strade deserte e persone in fuga – Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) “I bombardamenti non si fermano, è tutto il giorno che bombardano. Stiamo portando via alcune persone da Lysyciansk, una decina di persone, ragazzi e qualche anziano, siamo in tre macchine”. Lo raccontano fonti all’Ansa sulla strada che dalla città, nell’est dell’Ucraina, porta a Dnipro “dove speriamo di essere più al sicuro”. “Non vediamo un vero panico, purtroppo qui la gente è abituata alla guerra. Ma chi può scappa verso l’ovest del Paese o si nasconde. Stiamo portando via chi è in pericolo per la sua storia o le sue posizioni pro-Ucraina”, aggiungono le stesse fonti. Lysyciansk, circa 100mila abitanti, oggi appariva deserta, con negozi chiusi e strade vuote, mentre le lunghe file ai benzinai si sono diradate nel corso della giornata. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “I bombardamenti non si fermano, è tutto il giorno che bombardano. Stiamo portando via alcuneda Lysyciansk, una decina di, ragazzi e qualche anziano, siamo in tre macchine”. Lo raccontano fonti all’Ansa sulla strada che dalla città, nell’est dell’, porta a“dove speriamo di essere più al sicuro”. “Non vediamo un vero panico, purtroppo qui la gente è abituata alla guerra. Ma chi può scappa verso l’ovest del Paese o si nasconde. Stiamo portando via chi è in pericolo per la sua storia o le sue posizioni pro-”, aggiungono le stesse fonti. Lysyciansk, circa 100mila abitanti, oggi appariva deserta, con negozi chiusi evuote, mentre le lunghe file ai benzinai si sono diradate nel corso della giornata. L'articolo proviene da Il Fatto ...

