Ucraina, Difesa Usa: Attacco russo prepara invasione più ampia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli attacchi mattutini della Russia contro l'Ucraina sono solo la "fase iniziale" di un'invasione "su larga scala" nel paese, ha dichiarato giovedì un alto funzionario della Difesa, intervistato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli attacchi mattutini della Russia contro l'sono solo la "fase iniziale" di un'"su larga scala" nel paese, ha dichiarato giovedì un alto funzionario della, intervistato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le difese aree dell'Ucraina sono state soppresse'. Lo sostiene il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.… - CottarelliCPI : Aggressione russa all'Ucraina: in questi momenti vorremmo avere un'Europa più unita, a partire da una difesa comune… - TgLa7 : ++ #Ucraina, #Kiev chiama i cittadini alle armi ++ Ministro della Difesa: 'Passiamo a modalità di difesa completa' #RussiaUkraineConflict - montedurototi : RT @PpBombardieri: Condanniamo l’aggressione militare russa al territorio ucraino. In queste ore drammatiche la nostra solidarietà va al po… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Guerra in Ucraina, Consiglio Supremo di Difesa: l’Italia chiede l’immediata cessazione delle ostilità -