Ucraina | Bmti | in crescita prezzi cereali in Europa | grano tenero +11% e mais +6%

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - L'attacco russo all'ha comportato pesanti ripercussioni anche suidelle materie prime agricole scambiate sui mercati internazionali. Da quanto emerge dalle elaborazioni di, al Matif di Parigi, borsa di riferimento inper gli scambi di, le quotazioni delsi sono impennate fino a raggiungere, questo pomeriggio, i 318 euro/t (dato delle 18.15), in rialzo di oltre 40 euro/t rispetto a ieri (pari a) e su valori mai toccati in precedenza. Forte rialzo anche per ilche ha raggiunto i 285 euro/t, in aumento di 17 euro/t nel giro di 24 ore (+6%). Aumentano anche i semi oleosi, per la produzione degli oli vegetali e delle farine utilizzate per l'alimentazione ...