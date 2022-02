“Ti avrebbe arrestato!”: David Parenzo non si trattiene a Dimartedì, violento alterco tra ospiti [VIDEO] (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giornalista David Parenzo si rende protagonista di un’infuocata bagarre nel parterre di “Dimartedì”: le sue bordate in studio gelano il pubblico del talk-show. David Parenzo (fonte youtube)Caos negli studi La7 di “Dimartedì“, talk-show di approfondimento che va in onda nell’omonimo giorno della settimana. ospiti della scorsa puntata, il giurista Ugo Mattei, e il conduttore televisivo e radiofonico David Parenzo. La convivenza in studio tra i due si è preannunciata molto ostile sin dalla prime battute: l’argomento sul tavolo, in primis, era oltremodo divisivo. In merito all’introduzione del super green-pass e alla sospensione dal lavoro di tutti gli over-50 non vaccinati, il giurista ha espresso posizioni molto nette. “L’Italia è ... Leggi su specialmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giornalistasi rende protagonista di un’infuocata bagarre nel parterre di “”: le sue bordate in studio gelano il pubblico del talk-show.(fonte youtube)Caos negli studi La7 di ““, talk-show di approfondimento che va in onda nell’omonimo giorno della settimana.della scorsa puntata, il giurista Ugo Mattei, e il conduttore televisivo e radiofonico. La convivenza in studio tra i due si è preannunciata molto ostile sin dalla prime battute: l’argomento sul tavolo, in primis, era oltremodo divisivo. In merito all’introduzione del super green-pass e alla sospensione dal lavoro di tutti gli over-50 non vaccinati, il giurista ha espresso posizioni molto nette. “L’Italia è ...

Advertising

LaCnews24 : Si sarebbe finto ginecologo e con il pretesto di effettuare visite mediche avrebbe spinto le ignare vittime a compi… - AnsaPuglia : Fugge su scooter rubato e si schianta contro auto, arrestato. Un 21enne avrebbe anche tentato di investire cc in bo… - Alex_knolte63 : @gparagone So solo che un disgraziato del genere negli anni 70 avrebbe fatto una brutta fine, sia da dx ke da sx, p… - CDNewsCalabria : Avrebbe rubato e poi appiccato il fuoco in un lido: giovane arrestato a Squillace - CN24_tv : Gagliano, avrebbe maltrattato i genitori per estorcergli denaro: arrestato -