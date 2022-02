Mosca | Distrutte le difese aeree di Kiev Inimmaginabile | la guerra è nella Capitale Mistero sui 5 jet russi abbattuti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Laa ha iniziato l'invasione dell'Ucraina e laè arrivata fino alla, a 100 chilometri della confine con la Bieloa a Nord. All'alba sono state udite esplosioni e hanno iniziato a suonare le sirene anti-. Ed è subitodi propaganda, con un rimpallo di annunci e smentite di abbattimenti di oggetti militari dei rispettivi fronti in Ucraina:ha annunciato di aver abbattuto cinque aerei e un elicotteroregione di Lugansk, mentreha subito smentito l'abbattimento di suoi aerei nelle zone dove è in corso l'operazione speciale annunciata dal presidente Vladimir Putin, spiegando di non aver riscontrato alcuna resistenza. E anzi arriva l'annuncio, ...