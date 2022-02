Luttwak | «Questa guerra è la fine di Putin»

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Cosa sta accadendo tra Russia e Ucraina? «I russi hanno lanciato missili dovunque c’erano le poche e piccole installazioni delle forza aerea ucraina ma i russi non avevano e non hanno le truppe per controllare un Paese molto più grande della Francia, incluso zone dove la popolazione è molto antirussa come peraltro l’Occidente». Mapuò gestire questo conflitto? «Oggi abbiamo in Russia unacompletamente impopolare e i russi sono tutti contrari, quindi possiamo prevedere che con tutto questo finalmente finirà il ciclo di Vladimir. Ora ci sarà un disastro economico-finanziario in Russia che sta già colpendo e colpirà tutti. Non sarà piu’ possibile che le merci dei tedeschi possano attraversare la Polonia per andare in Russia poi al resto ci penseranno le sanzioni; quindi abbiamo il periodo delle sanzioni fisiche; blocco ...