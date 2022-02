LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 56-50 | Eurolega basket 2022 in DIRETTA | contro-break micidiale dei greci | Milano deve reagire

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-53 Vezenkov appoggia il canestro del primo vantaggio in doppia cifra dei padroni di casa! 14 punti per lui in questa serata, l’è con le spalle al muro quando mancano 2’19” alla fine 62-53 2/2 di Dorsey dalla lunetta 60-53 Il centro francese si libera di Hines e segna col fallo!sta facendo molta fatica in difesa 58-53 Fall affonda il decimo punto della sua partita,ancora a +5 56-53 1/2 ai liberi per il centro americano, l’Armani Exchange rosicchia ancora un punto Fallo in attacco di Dorsey! I padroni di casa hanno esaurito il bonus, con Kyle Hines che andrà in lunetta 56-52 2/2 in lunetta per Delaney, accorcia a -4 l’...