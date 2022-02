Il look audace e total black di Belen Rodriguez al Le Iene è già un must have (Di giovedì 24 febbraio 2022) La showgirl anche questa volta si è affidata allo stilista David Koma e ha sfoggiato un outfit pieno di grinta e sensuale: un paio di pantaloni, che si caratterizzano per un’allacciatura incrociata che parte dall'inguine e termina alla caviglia. Per la parte superiore, invece, ha scelto un body aderentissimo con lo stesso stile e stringato sul seno. L'articolo provIene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) La showgirl anche questa volta si è affidata allo stilista David Koma e ha sfoggiato un outfit pieno di grinta e sensuale: un paio di pantaloni, che si caratterizzano per un’allacciatura incrociata che parte dall'inguine e termina alla caviglia. Per la parte superiore, invece, ha scelto un body aderentissimo con lo stesso stile e stringato sul seno. L'articolo provda DireDonna.

