Guerra in Ucraina, Putin: “Russia costretta a queste misure” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo stati costretti a prendere queste misure”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando dell’operazione militare in Ucraina avviata la notte scorsa, in occasione di un incontro con la comunità imprenditoriale russa. Poi, in risposta alle sanzioni decise dall’Occidente per l’invasione dell’Ucraina, ha sottolineato: “La Russia resta parte dell’economia mondiale”. “Capiamo tutti, voi e io, il mondo in cui viviamo e siamo tutti preparati, in un modo o nell’altro, per quello che sta accadendo in termini di politiche sanzionatorie e di restrizioni”, ha affermato il presidente russo, rivolgendosi ai rappresentanti delle principali aziende del Paese convocati al Cremlino questo pomeriggio, poche ore dopo l’inizio dell’intervento militare contro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo stati costretti a prendere”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirparlando dell’operazione militare inavviata la notte scorsa, in occasione di un incontro con la comunità imprenditoriale russa. Poi, in risposta alle sanzioni decise dall’Occidente per l’invasione dell’, ha sottolineato: “Laresta parte dell’economia mondiale”. “Capiamo tutti, voi e io, il mondo in cui viviamo e siamo tutti preparati, in un modo o nell’altro, per quello che sta accadendo in termini di politiche sanzionatorie e di restrizioni”, ha affermato il presidente russo, rivolgendosi ai rappresentanti delle principali aziende del Paese convocati al Cremlino questo pomeriggio, poche ore dopo l’inizio dell’intervento militare contro ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - sunstrawchanel : RT @AnnalisaNocera1: Merita un posto quest’immagine #USA #RussiaUkraineConflict #RussiaUcraina #Russia #Ucraina #Guerra - Lele753 : RT @byoblu: Venti di guerra in #Ucraina, ma l'Italia cos'ha fatto per promuovere dialogo e #diplomazia? Nulla, ancora una volta si è deciso… -