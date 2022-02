Guerra in Ucraina | Fonseca | «Preghiamo non cadano altre bombe su di noi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Paulo, ex allenatore della Roma, è attualmente bloccato a Kiev con la famiglia. Le dichiarazioni sulla sua situazione Ai microfoni di Jornal de Noticias, Paulo, ex allenatore della Roma, ha parlato della sua attuale situazione. Il tecnico è bloccato a Kiev con la sua famiglia. LE PAROLE – «Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito. Avevo un volo in programma per oggi, ma è impossibile andarsene da qui. Gli spazi aerei sono bloccati e gli aeroporti già distrutti. Via terra? Le strade sono completamente ferme, perché è impossibile spostarsi con così tante macchine. Le code sono enormi, i supermercati sono già stati presi tutti d’assalto.Non ci resta che pregare che non cada un’altra bomba su di noi. Sinceramente non so come uscirò da qui. E’ il giorno peggiore della mia vita». L'articolo proviene da ...