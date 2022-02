Ghost of Tsushima: come avere la skin di Aloy di Horizon Forbidden West (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sucker Punch games rende omaggio ad Aloy, eroina di casa PlayStation. Scopriamo in questa guida come sbloccare la skin di Horizon Fobidden West in Ghost of Tsushima Nei giorni scorsi Sucker Punch ha annunciato l’arrivo di una skin speciale di Horizon all’interno di Ghost of Tsushima, loro ultimo titolo a tema samurai. Il costume in questione riprende il classico outfit di Aloy, protagonista principale della serie di Guerrilla Games. Ghost of Tsushima ha ricevuto l’ultimo aggiornamento di recente. In quest’ultimo sono state aggiunte delle quest aggiuntive, in una di queste, dovrete risolvere un puzzle a nord dell’isola di Iki. Completandola, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sucker Punch games rende omaggio ad, eroina di casa PlayStation. Scopriamo in questa guidasbloccare ladiFobiddeninofNei giorni scorsi Sucker Punch ha annunciato l’arrivo di unaspeciale diall’interno diof, loro ultimo titolo a tema samurai. Il costume in questione riprende il classico outfit di, protagonista principale della serie di Guerrilla Games.ofha ricevuto l’ultimo aggiornamento di recente. In quest’ultimo sono state aggiunte delle quest aggiuntive, in una di queste, dovrete risolvere un puzzle a nord dell’isola di Iki. Completandola, ...

