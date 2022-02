Formazioni ufficiali Lazio Porto: le scelte degli allenatori (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Lazio Porto match valido per gli ottavi di finale della Europa League: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio Porto, match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022. Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri Porto (4-4-2): Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Uribe, Vitinha, Pepê; Toni Martinez, Taremi. All.: Conceição. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledimatch valido per gli ottavi di finale della Europa League: leEcco gli schieramentidi, match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022.(4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri(4-4-2): Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Uribe, Vitinha, Pepê; Toni Martinez, Taremi. All.: Conceição. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Atalantinicom : #Atalanta - LE FORMAZIONI UFFICIALI DI OLYMPIACOS - ATALANTA#Atalanta - - Solo_La_Lazio : ?? Le formazioni ufficiali ?? Pedro titolare ?? La notizia - Mediagol : Olympiacos-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasperini schiera Pasalic falso nueve - sportli26181512 : Olympiacos-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il successo in rimonta per 2-1 ne… - LALAZIOMIA : Lazio – Porto: le formazioni ufficiali -