Dritto e Rovescio | anticipazioni puntata 24 febbraio 2022 | servizi e temi | ospiti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Come ogni giovedì su Rete 4 sta per tornare l’appuntamento con, il programma di approfondimento e attualità condotto da Paolo Del Debbio. Tanti iche verranno affrontati nel corso della, così come saranno molti gliin studio e in collegamento: ma di cosa si parlerà? Cosa sarà al centro delle ore della diretta? Grazie per averci seguito!#torna giovedì prossimo pic.twitter.com/Y59a4BpQ71 —(@) February 17,24di ...