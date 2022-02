Docenti di religione cattolica: permessi retribuiti e assenze per malattia. Alcune precisazioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) In relazione al particolare stato giuridico dei Docenti di religione cattolica nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, il presente contributo professionale fornisce Alcune precisazioni in merito alle assenze dovute per malattia del dipendente e alcuni chiarimenti utili sulla fruizione dei permessi retribuiti previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 febbraio 2022) In relazione al particolare stato giuridico deidinelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, il presente contributo professionale forniscein merito alledovute perdel dipendente e alcuni chiarimenti utili sulla fruizione deiprevisti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. L'articolo .

