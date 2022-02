Denis Dosio si sfoga sui social dopo che l’auto di sua madre viene distrutta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo sfogo di Denis Dosio Ore intense le ultime per Denis Dosio. Il noto influencer infatti è stato indirettamente protagonista di uno spiacevole incidente. Alcuni ragazzi infatti hanno distrutto l’auto di sua madre, e a quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di intervenire per dire la sua. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo sfogo diOre intense le ultime per. Il noto influencer infatti è stato indirettamente protagonista di uno spiacevole incidente. Alcuni ragazzi infatti hanno distruttodi sua, e a quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di intervenire per dire la sua. L'articolo proda Novella 2000.

