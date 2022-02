Blinken: Russia dà ultimi ritocchi a piena invasione Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia sta dando i "ritocchi finali" alle sue forze per un'invasione piena dell'Ucraina. Lo afferma il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un'intervista a Abc. "Quello che abbiamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lasta dando i "finali" alle sue forze per un'dell'. Lo afferma il segretario di Stato americano, Antony, in un'intervista a Abc. "Quello che abbiamo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Blinken: 'La Russia potrebbe usare anche armi chimiche' #ucraina #russia #usa #blinken #armichimiche… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: La Russia sta dando i 'ritocchi finali' alle sue forze per un'invasione piena dell'Ucraina. Lo afferma il segretario di S… - PivaEdoardo : RT @Ucrainarussia: #UkraineRussiaCrisis: Il segretario di stato americano #Blinken dice che la #Russia molto probabilmente invaderà l'Ucrai… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: La Russia sta dando i 'ritocchi finali' alle sue forze per un'invasione piena dell'Ucraina. Lo afferma il segretario di S… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Blinken: 'Dalla Russia ultimi ritocchi per piena invasione Ucraina' #russia #ucraina #antonyblinken -