Almanacco del 24-02-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 24 febbraio 2022) al parco del giorno martedì 22 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la cattedra di San Pietro Apostolo il nome Pietro Che viene dal latino Petrus tanto a sua volta dal greco petros col significato di pietra comune a entrambe le lingue i proverbi di genitori naviganti abbia sempre un occhio davanti sono una pioggia di George Washington Giulietta Masina giù Barrymore Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi se è Roger ovviamente Puntuale come sempre a portarci i nostri clienti come sempre Allora buon compleanno Sara salutiamo invece Elisa Concita Lina e anche Claudio buona giornata ancheaudio e allora cominciamo subito buona giornata anche da Anna è che ci augura veramente una bellissima giornata e ricambiamo veramente il pensiero andiamo viaggiamo andiamo subito quel 22 febbraio ma del 1931 quando viene varata la Amerigo Vespucci Il Veliero della ...

1895 – Inizio della guerra "necessaria" a Cuba guidata da José Martí, Antonio Maceo e Máximo Gómez. 1912 – Guerra Italo-Turca: due incrociatori corazzati italiani distruggono una cannoniera e una ...