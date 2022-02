Allarme per un vasto incendio, brucia un suolificio: ustionata una donna (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Allarme è stato dato alle 8 di stamattina per un grande incendio che ha interessato un capannone della Riviera del Brenta, Venezia. Si tratta di un suolificio le cui fiamme hanno prodotto una densa colonna di fumo che in breve ha diffuso un odore acre, tanto da indurre il sindaco a invitare la cittadinanza a non uscire di casa. Ad accorrere sono stati i Vigili del fuoco che hanno accertato che il rogo si sarebbe sviluppato mentre le attività dell’azienda stavano iniziando. Sul posto hanno constatato che una donna è rimasta ferita: ustionata alle mani. L’intervento dei pompieri ha circoscritto presto il fronte di fuoco evitando che le fiamme si propagassero nei vicini edifici. Ancora nella tarda mattinata i soccorritori sono al lavoro per avere ragione dell’incendio, mentre gli ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’è stato dato alle 8 di stamattina per un grandeche ha interessato un capannone della Riviera del Brenta, Venezia. Si tratta di unle cui fiamme hanno prodotto una densa colonna di fumo che in breve ha diffuso un odore acre, tanto da indurre il sindaco a invitare la cittadinanza a non uscire di casa. Ad accorrere sono stati i Vigili del fuoco che hanno accertato che il rogo si sarebbe sviluppato mentre le attività dell’azienda stavano iniziando. Sul posto hanno constatato che unaè rimasta ferita:alle mani. L’intervento dei pompieri ha circoscritto presto il fronte di fuoco evitando che le fiamme si propagassero nei vicini edifici. Ancora nella tarda mattinata i soccorritori sono al lavoro per avere ragione dell’, mentre gli ...

Advertising

Internazionale : Il presidente russo Vladimir Putin ordina l’invasione dell’Ucraina, scontri tra migranti e polizia nel sud del Mess… - Agenzia_Ansa : Cinema: è allarme per la sopravvivenza delle sale, chiudono 500 schermi. Da tutto il settore l'appello: 'Il governo… - LegaSalvini : ++ CARO-BOLLETTE, A DICEMBRE IL CAPITANO ERA IL PRIMO A LANCIARE L'ALLARME E OGGI IL GOVERNO STANZIA 7 MILIARDI! ++… - tvoggi : ALLARME COLDIRETTI CARO CARBURANTE. RISCHIO PER CONSUMATORI E PRODUTTORI Il Governo deve intervenire con provvedime… - Pasky973 : Non è detto che i confini della guerra siano limitati in #Ucraina... La #Lituania ha già alzato il livello di allar… -