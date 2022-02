Alex Sandro sempre più ai margini della Juventus: l’alternativa arriva dalla Spagna (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Juve pensava di aver avuto in Alex Sandro un terzino dal sicuro affidamento, ma di recente il rendimento è calato e ora si pensa ad altro. Il calcio internazionale è meraviglioso perché regala a tutti la grande possibilità di poter acquistare i migliori giocatori e di poter vedere grande football in giro per il mondo e, dato che la Juventus non è per nulla contenta del rendimento di Alex Sandro, a Torino sono pronti per provare a prendere un sostituto all’altezza e di primo livello. Alex Sandro Juventus (GettyImages)La Juventus aveva acquisitato Alex Sandro nel 2016 dal Porto per poter sostituire il partente Patrice Evra e nei primi anni il rendimento del brasiliano era stato davvero di altissimo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Juve pensava di aver avuto inun terzino dal sicuro affidamento, ma di recente il rendimento è calato e ora si pensa ad altro. Il calcio internazionale è meraviglioso perché regala a tutti la grande possibilità di poter acquistare i migliori giocatori e di poter vedere grande football in giro per il mondo e, dato che lanon è per nulla contenta del rendimento di, a Torino sono pronti per provare a prendere un sostituto all’altezza e di primo livello.(GettyImages)Laaveva acquisitatonel 2016 dal Porto per poter sostituire il partente Patrice Evra e nei primi anni il rendimento del brasiliano era stato davvero di altissimo ...

