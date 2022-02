Alessandro Cattelan | duro colpo per lui | cos’è successo

Leggi su sologossip

(Di giovedì 24 febbraio 2022) In attesa dell’Eurovision,si prepara ad un altro debutto: per lui, però, le notizie non sarebbero positive, ecco. Insieme a Laura Pausini e Mika,sarà tra i conduttori del prossimo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia a maggio. Come molti ricorderanno, l’importante annuncio fu dato ufficialmente da Amadeus L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.